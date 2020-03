Mitrovački štab usvojio Odluku o radnom vremenu prodavnica (Video)

Na današnjoj sednici Štaba za vanredne situacije u Sremskoj Mitrovici doneta je Odluka o radnom vremenu trgovinskih objekata na osnovu preporuke resornog ministarstva. Prodavnice će raditi od ponedeljka do subote u intervalu od 7 do 17 sati, nedeljom od 8 do 18 dok će u nedelju za starija lica biti otvorene određene prodavnice u preiodu od 4 do 7 ujutru. Spisak prodavnica oje su predviđene za snabdevanje starijih građana u nedelju od 4 do 7 biće tokom dana objavljene putem programa Sremske televizije.