Druga žrtva korone u Srbiji

Druga zrtva korona virusa u Srbiji, potvrdio ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Preminula žena starosti 92 godine. Prema podacima sa sajta Ministrstva zdravlja jutros do osam sati u Institutu Torlak potvrđeno novih 17 slučajeva obolelih od COVID19. Prema podacima sa sajta Instituta Batut, do jutros do 8 časova potvrđeno je ukupno 188 obolelih, a u Torlaku je do sada testirano ukupno 700 ljudi. Tokom noći testirani su uzorci 22 osobe za koje se sumnjalo da imaju koronu, od kojih je 17 pozitivno, a 11-oro je bilo negativno na novi korona virus. Istovremeno, u Evropi je do sada registrovano skoro 128 hiljada slučajeva, a 6000 je umrlo od posledica ove teške bolesti.