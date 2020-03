Dodatne mere Vlade

Odlukom Vlade, međunarodni putnički avio saobraćaj sa aerodroma Nikola Tesla u Beogradu, obustavlja se do daljnjeg. Doneta je odluka da se zatvaranje šaltera javnih službi ne odnosi na Poresku upravu, Upravu carina i Upravu za trezor, s obzirom na to da bi njihovo zatvaranje narušilo nesmetano funkcionisanje države, pogotovo u periodu vandrednog stanja. Sve mere i odluke Vlade donete u prethodnom periodu, kao i one koje će biti donete u danima koji slede, imaju za cilj isključivo zaštitu života i zdravlja svih građana Republike Srbije, navodi se u saopštenju sa sednice Vlade Srbije.