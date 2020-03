Uvođenjem vanrednog stanja radno vreme apoteka na teritoriji Inđije je izmenjeno. Apoteke u centru grada i apoteka pri domu zdravlja Inđija otvorene su od 07:00 do 18:00 časova. Apoteka u Vojvođanskoj ulici za potrebe hitnih slučajeva otvorena je do od 07:00 do 19:00 časova.