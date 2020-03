8. Sednica Štaba za vanredne situacije

Danas je u Rumi zasedao Štab za vanredne situacije opštine na kome je konstatovano da se sve mere prevencije koje su naložene do sada sprovode po planu i dinamici, da se paketi pomoći dele bez problema, a jedna od tema bio je i rad pijace.

Na sednici su sagledane aktivnosti i sprovođenje mera u prethodnih 48 sati, koje su podrazumevale i dezinfekciju svih javnih površina, svih saobraćajnica kako u gradskim tako i u seoskim mesnim zajednicama.

Ono što je takođe od interesa za javnost jeste i odluka o radu gradske pijace u Rumi.

To znači da će volonteri kao što to rade nedeljom kada je dan kupovine za penzionere kada puštaju po desetoro ljudi u markete, isto to raditi i subotom na pijaci. Kako je pojasnio, drugim danima, broj ljudi na pijaci je inače mali.