741 potvrđen slučaj, 13 lica preminulo

U Republici Srbiji je do 15 časova registrovan ukupno 741 potvrđen slučaj COVID-19. Od poslednjeg izveštaja do 15 časova, testirani su uzorci 376 osoba od kojih je 82 pozitivne 294 negativne na novi korona virus. Do 15 časova, u nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak testirano je ukupno 2462 osobe koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja.

Preminula su još tri pacijenta, muškarac u Kliničkom centru Vojvodine i dve žene u bolnici “Dragiša Mišović”. Ukupno je preminulo 13 lica.