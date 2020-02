Volonteri “No name kitchen” moraju da napuste Srbiju

Volonterima No name kitchen koji su, prema našem izvoru napali grupu Šiđana koja je u subotu, uz saglasnost vlasnika Grafosrema uređivala prostor oko te fabrike izrečena je mera napuštanja Srbije. Prekršajni sud u Sremskoj Mitrovici je izdao to rešenje, nakon saslušanja osumnjičenih za izazivanje incidenta. Podsećamo, lokalne vlasti u Šidu duže vreme upozoravaju da volontrei No name kitcen pomažu migrante koji ilegalno borave u Šidu, a na koje se lokalno stanovništvo žali jer im s vremena na vreme prave probleme, nasilno ulaze u dvorista, kuce, trgovinske objekte o čemu su mediji već izveštavali. Podsećamo, u Šidu postoje tri prihvatna centra I migranti koji su u sistemu adekvatno su i zbrinuti.