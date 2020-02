Uskoro javni poziv

U Rumi će 12. februara biti objavljen javni poziv dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica pri kupovini 15 seoskih kuća. Pomoć je bespovratna i odobrava se za rešavanje stambenih potreba izbeglica koje imaju prijavljeno boravište/prebivalište na teritoriji opštine Ruma kroz kupovinu seoske kuće u maskimalnom iznosu do 9.500 evra u dinarskoj protivvrednosti i dodelu paketa pomoći (građevinski materijal i oprema u cilju poboljšanja uslova života) u maksimalnom iznosu do 1.500 evra u dinarskoj protivvrednosti, po porodičnom domaćinstvu. Javni poziv će trajati do 27. marta.