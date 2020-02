Uskoro i pijaca u centru Mačvanske Mitrovice

Po završetku rekonstrukcije saobraćajnice Mačvanski kej na desnoj obali Save, na red će doći i izgradnja pijace od stotinak kvadrata. U centru Mačvanske Mitrovice će biti postavljene tezge na kojima će žitelji Severne Mačve trgovati poljoprivrednim proizvodima, obećali su nadležni.

Meštani Mačvanske Mitrovice u potrazi za pijačnim potrepštinama do sada su bili primorani da skoro svakodnevno prelaze most I iste nabavljaju na pijaci u Sremskoj Mitrovici. Neki su već na to I navikli ali su složni u tome da će im pijaca u centru Mačvanske olakšati život.

Kako bi se zadovoljile potrebe meštana Severne Mačve, po završetku rekonstrukcije saobraćajnice Mačvanski kej Mačvanci ce dobiti I pijacu u centru mesta istakao je Miloš Kovač, predsednik Saveta MZ “Mačvanska Mitrovica.”

Pijaca će biti od koristi svima, kako kupcima tako I prodavcima naglasio je Tomislav Janković, predsednik Skupštine Grada Sremska Mitrovica.

Izgradnja pijace očekuje se odmah posle završetka ulice Mačvanske kej odnosno u naredna dva do tri meseca.

Ana Giner