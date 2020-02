Sutra ujutro slab mraz, tokom dana pretežno sunčano

Prema rečima meteorologa sutra će u Sremu ujutro biti slab do umeren mraz, a zatim veći deo dana biće pretežno sunčan. Uveče, novo postepeno naoblačenje. Jutarnja temperatura će se kretati oko 0 stepen, dok će maksimalna dnevna biti do 6 stepeni celzijusove skale. Vetar slab i umeren, jugoistočni duvaće brzinom do 6 metara u sekundi, a relativna vlažnost vazduha iznosiće oko 65%.

U naredna tri dana u Sremu će ujutro biti slab i umeren mraz, a tokom dana sunčano. U ponedeljak posle podne postepeno naoblačenje, koje će uveče, tokom noći usloviti kišu. Vetar slab, promenljivog smera. Jutarnje temperature će se kretati između -2 i 3 stepena, dok će se maksimalne dnevne kretati između 5 i 13 stepeni celzijusa.