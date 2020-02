Policija intervenisala zbog nasilja u porodici, a našla oružje i municiju

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Šidu uhapsili su D. L. (50), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nasilje u porodici i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Sumnja se da je on pretio supruzi.

Policija je od osumnjičenog oduzela dve lovačke puške, automat, pištolj i 400 komada municije različitog kalibra.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu. Sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor do 30 dana.