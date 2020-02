Napad na Šiđane

Kako Sremska televizija saznaje tokom dana napadnuti su mladici koji su uredjivali prostor nekadasnjeg GrafoSrema. Sumnja se da su ih napali clanovi organizacije No name kitchen. Slucaj je odmah prijavljen policiji. Policija je lica za koja se sumnja da su bila nasila privela. Ocekuje se da se o tome izjasne pred pravosudnim organima. Nije iskljuceno da ce im biti izrecena i mera koja podrazumeva napustanje teritorije Srbije. Podsecamo, u vise navrata do sada predstavnici lokalne vlasti su ukazivali na problem koji imaju sa No name kitchen koja, prema njihovim recima pomaze ilegalne migrante u Sidu. Sta je uzrok ovog incidenta utvrdice istraga.