Kolektivno krštenje u Severnoj Mačvi

Crkvena opština u Mačvanskoj Mitrovici posle skoro dve decenije organizuje kolektivno krštenje koje će se održati 23. februara u 12 h. Crkveno kolektivno krštenje istog datuma i u isto vreme će biti organizovano i u drugim selima severne Mačve. Za one koji iz raznih razloga do sada nisu primili svetu tajnu krštenja, to mogu učiniti u nedelju, i svi su dobrodošli. Broj prijavljenih do sada nije velik što sveštenike raduje jer smatraju da je velik broj hrišćana primilo ovu svetu tajnu. Pre svega, zainteresovani moraju da provere da li su kršteni, trebaju da imaju kuma a više informacija o kolektivnom krštenju mogu dobiti od sveštenika Dragiše Stefanovića.