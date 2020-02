Do sutra traje Javni uvid u Nacrt izmena i dopuna Prostornog plana za izgradnju autoputa Ruma – Šabac, od Rumske petlje do reke Save, tačnije do kraja rumske opštine. To znački da još sutra građani, ali i sva zainteresovana pravna lica mogu izvršiti uvid i uložiti primedbe ili sugestije na predlog izmena plana. Uvid se može izvršiti u zgradi Opštine u Orlovićevoj ulici.