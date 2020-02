Dobra vest za pčelare

Vlada Srbije donela je Uredbu kojom su subvencije po košnici u 2020. godini, povećane za 11,1% i iznose 800 dinara, saopštio je Savez pčelarskih organizacija Srbije. To je povećanje od 11,1% u odnosu na dosadašnju sumu od 720 dinara, što značajno prevazilazi stopu inflacije. Ova suma obezbediće dodatnih preko 500.000 EUR u masi za pčelare Srbije, što sa postojećih 6,4 mil EUR koliko je država do sada godišnje izdvajala za ovu svrhu, sada čini 6,9 mil EUR samo za subvencije po košnici, plus ostale vrste subvencija.