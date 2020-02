Danas sunčano, od sutra više oblaka i više temperature

Nakon sunčanog vikenda od ponedeljka malo do umereno oblačlno vreme sa mogućim pljuskovima, ali znatno toplije.

U ponedeljak jutarnja temperatura 3 stepena, maksimalna dnevna do 16 stepeni Celzijusa. Slične vremenske prilike zadržaće se do četvrtka – malo do umereno oblačno sa temepraturama iznad proseka za sredinu februara. Ponegde moguća i slaba kiša. Jutarnje temeprature od 1 do 6 stepeni, maksimalne dnevene od 11 do 13 stepeni. Poptpno naobčlačenje, kiša i pad temperature predviđa se za petak.