Od početka godine inđijski JKP “Komunalac” odnoslo zimska služba ovog javnog preduzeća svakodnevno je na terenu, posebno u večernjim satima. Zbog niskih temperatura i vlažnih kolovoza u večernjim ali i ranim jutarnjim satima dolazi do poledice. Intervencijama zimske službe na putevima koji su u nadležnosti Opštine Inđija redovno se posipaju rizla i so. U prethodnom periodu obezbedjene su zalihe agregata kojih će biti u dovoljnim količinama do kraja zime.