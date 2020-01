Rekordna posećenost klizališta

Najmlađi Mitrovčani i ovaj dan raspusta iskoristili su da ga provedu na klizalištu u centru Sremske Mitrovice. Neki nesigurnim hodom jer tek uče a drugi pak samouvereno, zakoračili su na led. Mitrovačko klizalište otvoreno pre nešto manje od mesec dana i danas je bilo puno dece.

Nepromenjena cena karte već nekoliko sezona za redom kao i novine, uticale su na rekordnu posećenost ove godine a sam projekat vredi 2 miliona i 400 hiljada dinara kaže Miroslav Jokić, načelnik GU za opšte i zajedničke poslove i imovinu.

Klizalište je otvoreno svakog dana od 10 časova do ponoći u nekoliko jednoipočasovnih termina a biće postavljeno na gradskom trgu do sredine februara ukoliko to vremenski uslovi dozvole.

Ana Giner