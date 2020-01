Nastavak obnove Grebenskog puta

Radovi na obnovi Grebenskog puta biće nastavljeni. Naime, Pokrajinska vlada odobrila je skoro 220 miliona dinara za obnovu još jedne deonice Grebenskog puta na Fruškoj Gori, saopšteno je nakon današnje sednice Vlade kojom je predsedavao Igor Mirović. Reč je o deonici dužine pet kilometara, od Iriškog venca prema zapadu, odnosno do raskrsnice za Rakovac i Vrdnik. Podsetimo, do sada je, takođe sredstvima Pokrajinske vlade, obnovljen deo Grebenskog puta, od Iriškog venca do Banstola, a sada se ovaj posao nastavlja. Kako je navedeno u saopštenju sa sednice, cilj je da se obnovi kompletan Grebenski put, koji spaja više opština na čijoj teritoriji se prostire Nacionalni park Fruška Gora. Obnova Grebenskog puta je važna sa aspekta razvoja turizma na Fruškoj Gori, jer će značajno poboljšati infrastrukturna opremljenost, biće bolja povezanost, a i saobraćaj će biti bezbedniji.