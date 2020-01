Do zatvaranja klizališta u Inđiji ostalo je još deset dana. Do današnjeg dana prema podacima Ustanove sportski centar do sada je na ledu uživalo preko 9000 inđinčana. Od danas pa do petka na klizalištu počinje realizacija besplatne škola klizanja za osnovnoškolski uzrast od prvog do četvrtog razreda koju organizuje Ustanova Sportski centar sa osnovnim školama a pod pokroviteljstvom Opštine Inđija.