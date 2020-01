Opština Ruma saopštila je da dodeljuje ukupno 100 studentskih stipendija za akademsku 2019/2020 godinu studenatima od prve do poslednje godine osnovnih akademskih studija prvog stepena i studija drugog stepena, odnosno master studija. Dodeljeno je 30 stipendija za studente prve godine, 55 stipendija za studente od druge do četvrte godine i 15 stipendija za master studente. Visina stipendije iznosi 8.400,00 dinara mesečno i isplaćuje se u trajanju od deset meseci. Protiv ove Odluke se može podneti prigovor Opštinskom veću opštine Ruma do kraja iduće sedmice.