Život u šumi na obroncima Fruške gore

Svoj dom na obroncima Fruške gore, ušuškan u stablima Čortanovačke šume već tri decenije gradi Cvetko Ugrinović. Ljubav prema šumi dovela ga je u Čortanovce i tada je rešio da ovo mesto bude njegova adresa. I danas živi drugačijim životom za koji kaže moraš biti dobro organizovan. Cortanovačka šuma na obroncima fruškogorske planine je moj dom. Ovako Cvetko Ugrinović započinje priču o svom životu. Mir i udaljenost od gradske gužve je ono što bi svako poželeo ali retko ko ima hrabrosti za takvu životnu promenu. Želja za životom na planinskom delu duboko u šumi javila se još u detinjstu a razlozi za to su lepši i smireniji način života. Cvetko je odlučio da jedan period života provede u Rusiji, od krajnjeg Sibira do krajnjeg juga Rusije, oprobao se i u prvatnom biznisu, ali je i dalje postojala želja za povratkom u svoj šumski dom. Prvi komšija udaljn je nešto više od 50 metara, a do prve prodavnice peške se stiže za oko pola sata šumskom stazom koja vodi kroz obronke Fruske gore. Sa prvim danima jeseni ovde se razmišlja o zimi kako bi se sve obezbedilo u slučaju da sneg zaveje toliko da se ne može ni peške do prvog sela. Za sebe kaže da je šumski čovek, strahove ne poznaje, a po najmanje se boji kako će dočekati starost duboko u šumi, jer kako kaže ja sam se prilagodio šumi, ona me je primila u svoje okrilje. Više o ovome u Novostima Sremske TV

Željka Mijalčić