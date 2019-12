Rad komunalne inspekcije i drugih službi tokom praznika

Od 01.01. do 07.01. Gradska uprava za saobraćaj, komunalne i inspekcijske poslove sa svojim inspektorima, nadzornicima inspekcijskih poslova i komunalnom policijom biće dežurna u periodu od 8 do 20h i od 3 do 7h u slučaju eventualnih prijava.

Kontakt telefon inspekcijskih službi 064/8594894

Kontakt telefon komunalne policije 066/6151615

Brojevi dežurnih službi:

Hitna pomoć 194,

Vatrogasna stanica: 193, 022/614-641,

MUP: 192, 022/610-270

JP “Toplifikacija” 063/533-879, 022/610-584

“Hidrograđevinar” AD 064/8237614.

Tatjana Kos