Kamenova ulica u Inđiji nalazi se iz samu prugu gde su u toku radovi na njenoj rekonstrukciji. Iako su mestani ove ulice zadovoljni radovima na izgradnji brze pruge oni su se kako kažu susreli i sa jednim problemom a to je nedostatak prelaza u susedne ulice koji su imali do pre početka radova pa je samim tim njihova putanja do centra od dosadašnjih 500 metara svedena na nešto više od tri kilometra.