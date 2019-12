Poljoprivrednik o prinosima

U Srbiji jedna od vodećih grana privrede je poljoprivreda. Plodno tlo, ravnica za zemljoradnju, visoravni i planinski obronci za stočarstvo, a sa poljoprivrednikom iz Kuzmina pričali smo o tome koje kulture najbolje uspevaju kod nas kao i koja kultura donosi najviše prihoda.

Sremske poljoprivrednike je do sada posluzilo vreme za obradu zemljišta. Vecina je obavila zimsko oranje pre ovog zahladjenja i padavina. Nas je zanimalo koje to kulture sremci najviše seju, kao i da li od toga zaista može da se živi, a to nam je ispričao Boško Danilović, poljoprivrednik iz Kuzmina

Ovaj uspešni poljoprivrednik kaže da u današnje vreme mora da se radi na količinu, kvalitet naravno mora da prati standarde koje postavlja i tržište i sam zemljoradnik, ali da moraju da se proizvode velike količine kako bi zadovoljio potrebe tržišta i u tom slučaju uspeh neće izostati. Kaže da je teško, ali da drugi izbor nema, jer je ceo svoj život u poljoprivredi, rekao je Danilović.

Poljoprivrednici kažu za prethodne dve, tri godine da su dobre, što se tiče i kvaliteta i kvantiteta samog roda, ali da je velika zarada izostala. Nedavno usvojen republicki budzet podrazumeva i vise novca za poljoprivredu, pa samim tim se otvraju i nove mogucnosti za unapredjenje proizvodnje, ali i vecu zaradu.

Tatjana Kos