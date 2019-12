Pokrajina nadležna za Domove zdravlja

Pokrajinska vlada donela je odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad 47 zdravstvenih ustanova u Vojvodini, što se odnosi na 44 doma zdravlja i tri zavoda iz Novog Sada. Reč je Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata, zatim za zdravstvenu zaštitu radnika i Zavod za hitnu pomoć u Novom Sadu. Naime, do ove odluke je došlo jer je novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti predviđeno da Autonomna pokrajina Vojvodina preuzme osnivačka prava nad zdravstvenim ustanovama koje obavljaju delatnost na primarnom nivou zdravstvene zaštite , a to su domovi zdravlja, bez apoteka, koje su osnovane na teritoriji Pokrajine, a nad kojima je osnivačka prava do sada vršila jedinica lokalne samouprave.