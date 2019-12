Kratko obaveštenje: zbog sanacije toplovodnih cevi, Jkp ” Toplifikacija” obavestava građane da večeras od 21.00 cas do 08.00 ujutru neće biti grejanja u većem delu Grada Sremska Mitrovica, osim u naseljima Stari most i KPD-om gde će grejanje normalno funkcionisati. Nadležni se nadaju da će sanacija biti završena do ranih jutarnjih časova i da će tokom dana biti topli stanovi.