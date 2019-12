U Sremskoj Mitrovici je u toku postavljanje kućica za magični trg. Prijave traju još danas, nakon čega će se znati tačan broj izlagača i šta će to sve mitrovčani imati priliku da vide ove godine. Otvaranje magičnog trga biće najviše posvećeno mališanima. Ovo je tradicionalna manifestacija, koja se organizuje nekoliko dana pred Novu godinu kako bi upotpunila praznično raspoloženje, ali i da bi se promovisale kulturne, umetničke i turističke vrednosti Sremske Mitrovice. Magične kućice će biti postavljene od 23. decembra 2019. do 6. januara 2020. godine, tj. do pravoslavnog Božića, nešto duže u odnosu na prethodne postavke magičnog trga.

Tatjana Kos