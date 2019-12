Donacija odeljenju hemodijalize mitrovačke bolnice

Danas su načelnik gradske uprave za zdravstvo Vojislav Mirnić i saradnici posetili odeljenje hemodijalize mitrovačke Opšte bolnice i tom prilikom načelnik je uručio 7 TV aparata-donacija koju je Udruženje bubrežnih invalida grada Sremska Mitrovica ostvarilo putem konkursa za realizaciju projekta za ovakve namene.

Načelnik Mirnić je izjavio da je ova vredna donacija omogućila lakši i prijatniji boravak pacijentima u odeljenju hemodijalize i da je gradskoj upravi veliko zadovoljstvo što mogu da obraduju one koji se leče na tom odeljenju i da je to vid društvene odgovornosti, pokazujući brigu za one sugrađane koji svakodnevno dolaze na terapije.

Vrednu donaciju za odeljenje hemodijalize zvanično je preuzeo direktor Opšte bolnice Sremska Mitrovica dr Živko Vrcelj i tom prilikom posebno zahvalio gradskoj upravi za zdravstvo na angažovanosti i posebnu zahvalnost Udruženju bubrežnih invalida koje neprestano radi na različitim vrstama pomoći pacijentima na hemodijalizi. Još je istakao da su ovakvi momenti važni za pacijente i da se nada da će i naredne godine saradnja sa ljudima dobre volje biti na visokom nivou.

Tatjana Kos