Radi ostvarivanja prava na regresiranje troškova prevoza studenata u međumesnom saobraćaju do kraja budžetske 2019. godine, sredstvima iz budžeta AP Vojvodine za 2019. godinu, studenti su dužni da najkasnije do 1. decembra podnesu zahtev Opštinskoj upravi Opštine Inđija- Odeljenju za društvene delatnosti. Ovo pravo ostvaruju svi studenti sa prebivalištem na teritoriji Opštine Inđija, koji svakodnevno putuju na međumesnoj relaciji od mesta stanovanja do visokoškoslke ustanove.