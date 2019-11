Rumljani poraženi na gostovanju u Zrenjaninu

Pred oko dvesta gledalaca I po prohladnom vremenu Rumljani su poraženi u Zrenjaninu rezultatom 2-1. Poveo je domaći “Radnički” u 19 minutu. Grbić je oštro centrirao, a na pravom mestu je bio Ćirić I to je 1-0. Samo tri minuta posle isti igrač je povisio na 2-0, odlična asistencija Bićanina I to je bilo već dva gola prednosti za Zrenjanince. U 29 minutu Milojević smanjuje rezultat 2-1. Do kraja je ostao ovaj rezultat tako da su se “prvomajci” vratili u Rumu bez bodova. Trenutno zauzimaju deseto mesto na tabeli, a sada ih očekuju dva meča kod kuće. Najpre u subotu dočekuju ekipu “Omladinca” iz Novih Banovaca, a zatim dolazi I lider Srpske lige grupa Vojvodina “Železničar” iz Pančeva

Rade Obradović