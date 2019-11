Radovi kod naplatne rampe

Početak radova na završnom sloju asfalta, od raskrsnice “Krilo“ do nove kružne raskrsnice kod naplatne rampe Ruma, na državnom putu prvog B reda broj 21, planiran je za subotu, 16. novembar, ukoliko vremenski uslovi to dozvole, saopštilo je Javno preduzeće Putevi Srbije, iako je već danas, kako su naše kamere zabeležile, asfaltiranje već u toku, a vozila se za sada naizmenično propuštaju, te se stvaraju manje gužve. Prema saopštenju Puteva Srbije, radovi bi trebalo da traju do ponedeljka, a od sutra bi put u zoni radova bio zatvoren za saobraćaj u vremenu od 07 do 19 časova. Javno preduzeće “Putevi Srbije” se zahvaljuje građanima na strpljenju i apeluje na njih da poštuju saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu uslovima na putu.