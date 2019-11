Radovi ka granici

Zbog rekonstrukcije deonice puta od graničnog prelaza do Šida, na tom prelazu, do poslednjeg dana ove godine, neće biti teretnog saobraćaja samo na izlazu iz Srbije. Kako je saopštila Uprava carina, dok traju radovi kamioni sa robom sa graničnog prelaza Šid preusmeravaju se na granični prelaz Batrovci, a kamioni bez robe na prelaze Sot i Ljuba. Teretni saobraćaj na ulazu u Srbiju se nesmetano odvija. Radovi neće pogoditi putnički saobraćaj koji se odvija nesmetano. Signalizacija je postavljena tako da se saobraćaj i uprkos radovima odvija uz naizmenično propuštanje. Trenutno se vidi da je površinski deo puta u levoj traci u smeru ka prelazu uklonjen. Vremenske prilike zaustavile su na kratko radove. Završetak posla je predviđen ukoliko vremenske prilike dozvole do kraja godine kada će teretni saobraćaj na ovom prelazu ponovo biti uspostavljen u oba smera.