Predstavljeni povoljni krediti za poljoprivrednike

Razvojni fond Vojvodine prezentovao je danas u Rumi kreditne linije fonda namenjene registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, pravnim licima i preduzetnicima. Prezentaciji je prisustvovao veliki broj poljoprivrednika sa teritorije rumske opštine, ali i susednih opština.

Poljoprivrednicima i preduzetnicima koji su iskazalai ogromno interesovanje danas su predstavljene kreditne linije Razvojnog fonda.

Predstavljeno je ukupno 13 linija, sedam za poljoprivrednike i šest za pravna lica i preduzetnike. Jedna od najtraženijih linija je ona koja se tiče kupovine zemljišta, što potvrđuju u današnji posetioci prezentacije.

“Najviše sam zainteresovan za kupovinu zemljišta, bavim se stočarstvom, voćarstvom. Došao sam da vidim koji su krediti u pitanju, kakvi uslovi…Imam negde oko 60 hekatara zemlje, ali videćemo, sve zavisi od dece”, kaže poljoprivrednik iz Male Remete Miroslav Laćarac.

Fond nudi kratkoročne i dugoročne kredite poljoprivrednicima.

Prezentacije će biti održane u skoro svim graovima Vojvodine, kažu u Fondu, posebno ističući jednostavnost procedure dobijanja kredita.

“Što se tiče procedure dobijanja kredita tu smo jako ubrzali, imamo jako dobru stručnu službu analitike, gde korisnik ili potencijalni korisnik kredita telefonski ili mejlom kontaktira naše dve koleginice i na osnovu podataka o gazdinstvu, tj firmi i pravnom licu gospođe mu urade to za dan jedan, gde oni dobiju besplatnu preliminarnu analizu, na osnovu koje se on posle opredeljuje koliki će iznos kredita posle da uzme i one ga vode do zaključenja ugovora , tako da faktički korisnik kredita dolazi samo jedanput u Novi Sad na potpisivanje ugovora”, objasnio je Dejan Slavujević, iz Razvojnog fonda Vojvodine.