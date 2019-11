Podrška malim i srednjim poljoprivrednim gazdinstvima, intenziviranje proizvodnje, udruživanje, povećanje skladišnih kapaciteta, prerada u cilju dodatne vrednosti ali i pomoć mladim poljoprivrednicima biće u fokusu pokrajinske vlade i sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u narednoj 2020.godini. Okvir za novi agrarni budžet u pokrajini napravljen je početkom septembra i sada se polako uklapa istakao je dr Vuk Radojević resorni pokrajinski sekretar gostujući u emisiji Paor na programu STV.

28 različitih konkursa realizovano je tokom 2019.godine u argaru. Od toga 4 je do sada ponovljeno što je ukupno 32 konkursa. Samo u pčelarstvo izdvajanja su povećana i do 6 puta. Mere za proizvođače vina i rakije od kako su uvedene 2017 godine do sada su povukle 2 miliona evra. Veoma interesantne posebno lokalnim samoupravama su mere koje se tiču izgradnje sistema za vodosnabdevanje.

Za narednu godinu kako ističe sekretar nastavlja se istim tempom u vezi konkursnih linija. Posebno raduje činjenica da sledi realizacija druge faze kapitalnih projekata preko Abu Dabi fonda. U pitanju je navodnjavanje poljoprivrednih površina u 18 projekata od kojih će 7 biti realizovano u Sremu.

Podsećanja radi ove godine potpisano je 204 ugovora sa mladim poljoprivrednicima. Za njih je pripremljeno u startu milion i po dinara sredstava za započinjanje proizvodnje a potom su im na raspolaganju sve dodatne konkursne linije. Za tri godine po osnovu mladih gazdinstava potpisano je preko 450 ugovora.