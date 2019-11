Inđinčani zauzmite svoje mesto stiže “Zaleđeno kraljevstvo”!

U Kulturnom centru Inđija od petka do nedelje, odnosno od 22. do 24. novembra, prikazaće se dečiji sinhronizovani animirani film „Zaleđeno kraljevstvo“, i to u terminima od 16 i 18 časova.U “Zaleđenom kraljevstvu” Elza se pribojavala da su njene moći previše jake za svet, dok u “Zaleđenom kraljevstvu 2” mora verovati da su dovoljne.Zašto je Elza rođena sa čarobnim moćima? Odgovor na to pitanje je doziva, ali i preti kraljevstvu. Zajedno sa Anom, Kristofom, Olafom i Svenom upustiće se na opasno, ali i izvanredno uzbudljivo putovanje.Ulaznice po ceni 250,00 dinara mogu se kupiti na blagajni Kulturnog centra.

Aleksandar Krkobabić