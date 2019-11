Iduće godine izgradnja staze od Putinaca do Donjih Petrovaca

Nakon što je završen peti ciklus participativnog budžetiranja u Rumi u okviru koga su građani mogli da predlažu projekte koji će se realizovati u narednoj godini, ali i da glasaju za one za koje smatraju da su najkorisniji, predsednik Opštine Ruma Slađan Mančić kaže da je zadovoljan ovogodišnjim rezultatima, navodeći da je ovo primer kako građani mogu da učestvuju u odlučivanju šta će se raditi u opštini naredne godine, kao i da je zahvaljujući dobrom privrednom ambijentu i prilivima u opštinski budžet, moguće ispuniti veliki deo iskazanih potreba.

Istakao je i da je ove godine bilo najveće učešće građana u odnosu na prethodne godine. Podsetimo, od svih ideja izabrano je pet koje će biti finansirane u narednoj godini.

“Svakako da je najkrupnija stvar koju su građani želeli da iduće godine izradimo to je pešačko-biciklistička staza između MZ Putinci i MZ Donji Petrovci od gotovo 20 miliona dinara. Verovatno poučeni iskustvom izgradnje staze između Putinaca i Žarkovaca, ove godine su odlučili da povežemo i ova dva sela. Mi smo dali saglasnost na to i mislim da smo mogli da izdvojimo i mnogo više sredstava, ali opet izbor građana je bio takav da ove druge stvari koje su odabrane su malo jeftinije – mislim pre svega na te ormariće po školama, mobilijare po parkovima i tako dalje, ali ovo je jedna od kapitalnijih stvari koje su želeli – ta biciklističko-pešačka staza i svakako da ćemo sve to uraditi u narednoj godini”, rekao je Slađan Mančić, predsednik Opštine Ruma.