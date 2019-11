Evropska nedelja borbe protiv HIV-a

Ove nedelje obeležava se evropska nedelja obolelih od HIV-a. AIDS ili SIDA predstavlja sindrom stečenog gubitka imuniteta i ujedno je poslednji i najteži stadijum HIV infekcije. Stečeni gubitak sposobnosti imunološke odbrane znači da je neki uzročnik omogućio imuni sistem da se efikasno brani i da savlada mikroorganizme koji, kod sasvim zdravih ljudi, ne dovode do ispoljavanja oboljenja. Osoba koja ima HIV infekciju inficirana je HIV-om, može godinama da nema nikakve simptome bolesti , sto je najopasniji period za dalje prenošenje virusa. Klinički simptomi se javljaju u proseku tek posle nekoliko godina od infekcije , najčešce 7 do 10, i tek kada se pojave kliničke manifestacije kažemo da je osoba obolela od AIDSa. Vremenski period od momenta kada se dogodila infekcija do dana kada se testovima mogu otkriti antigeni i antitela na HIV naziva se “period prozora”. U tom periodu se, po pravilu, ne mogu dokazati antitela koja su specificna za HIV. Ona se najčesce mogu dokazati 6 do 8 nedelja nakon infekcije. Obeležavanju evropske nedelje obolelih od AIDS-a pridružuje se i organizacija Crvenog krsta. Nezdrav način zivota, nespavanje, neredovna i neadekvatna ishrana, stresovi, postojanje drugih infekcija, ili bolesti, mogu veoma ubrzati pojavu kliničkih simptoma ove bolesti.