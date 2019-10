Veliko interesovanje građana

U Opštini Ruma počinje glasanje za projekte Participativnog budžetiranja. Svakog radnog dana od 7 do 15 časpva, od 7. do 20. oktobra, građani mogu glasati u Uslužnom centru i u zgradi Opštine Ruma. U ponedeljak, 7. oktobra je glasanje na Gradskom trgu u Rumi, kao i promocija projekta od 12,30 do 14 časova.