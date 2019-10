Strategija razvoja vinskog sektora

Srbija će do kraja godine usvojiti Strategiju razvoja vinskog sektora za period od 2020. do 2030. Godine, čiju izradu je inicirao predsednik republike Aleksandar Vučić, izjavio je ministar finansija Siniša Mali na prvoj konferenciji Saveza vinara i vinogradara Srbije. Tim povodom, ministar poljoprivrede Branislav Nedimović rekao je da po prvi put u Srbiji svi imaju isti cilj, a to je da se potpuno unaprede vinogradarstvo i vinska industrija, primetivši da su se do sada vinari i vinogradari oslanjali na sredstva iz IPARD fondova, ali da država danas ima dovoljno novca da ulaže u ovu granu privede i poručio da če biti napravljene posebne mere za vinarstvo kako bi se postigli još bolji rezultati. ”Imamo 6.700 hektara registrovanih vinograda, a samo osam odsto autohtonih sorti. Ako želimo da pričamo o ”vinu iz Srbije”, moramo mnogo toga da promenimo”, rekao je Nedimović. Sve ovo značajno je i sa aspekta vinskog turizma, koji je u stalnom porastu, rečeno je na konferenciji.