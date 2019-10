Pokrajinska vlada odobrila je skoro 220 miliona dinara za obnovu još jedne deonice Grebenskog puta na Fruškoj gori. Reč je o deonici dužine pet kilometara, od Iriškog venca prema zapadu, odnosno do raskrsnice za Rakovac i Vrdnik. Podsetimo, do sada je, takođe sredstvima Pokrajinske vlade, obnovljen deo Grebenskog puta, od Iriškog venca do Banstola, a sada se ovaj posao nastavlja.