Položen kamen temeljac za novi vrtić u Šimanovcima (Video)

Nakon više od 30 godina Šimanovci će konačno dobiti vrtić. Kamen temeljac danas su položili predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović, direktor Uprave za kapitalna ulaganja Nedeljko Kovačević i predsednik Opštine Pećinci Željko Trbović.

Projekat potpuno novog objekta Predškolske ustanove “Vlada Obradović Kameni” ukupne je vrednosti od oko 120 miliona dinara. Prvu fazu finansira Pokrajinska vlada preko Uprave za kapitalna ulaganja, zajedno sa Opštinom Pećinci.

“Mi imamo veliku industrijsku zonu i dosta ljudi van Pećinaca dolazi da radi, to su uglavnom mladi bračni parovi preko 2000 ljudi dolazi i oni će završetkom ovoga objekta moći da ostave svoju decu da rade i da ih po završetku rada vode kući. To je nešto za šta se mi moramo boriti, to je stav naše politike, stav predsednika Vučića i svih koji vode ovo mesto”, izjavio je predsednik Opštine Pećinci Željko Trbović.