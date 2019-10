Novi ciklus istraživanja arheološkog lokaliteta Glac u Sremskoj Mitrovici je započeo. Već u subotu održaće se otvoren dan na lokalitetu, kada će građani imati priliku da pogledaju nalaze I kratke filmove. Upoznaće se i sa stručnjacima koji tu istražuju. Biće upriličena dva vođenja od 13 do 14 časova, odnosno od 14 do 15 časova. Organizovan je i prevoz od parkinga od Gradske kuće, do lokaliteta i nazad, a prijave se vrše preko Turističke organizacije.