Usmrćen deda, devojčica teško povređena (Foto) (Video)

Jutros oko 8 časova na raskrsću ulice Kralja Petra i Branka Radičevića dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je stradao V.Ć (77) dok je njegova maloletna unuka teško povređena. Prema nezvaničnim informacijama do udesa je došlo nakon što je vozač audija velikom brzinom prošao kroz crveno svetlo. Postoji sumnja da je vozač automobila bio pod dejstvom alkohola. Za život devojčice se bore lekari. O ovoj saobraćajnoj nesreći oglasio se i MUP. U saopštenju se navodi:



Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su V. P. (1987) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.



Sumnja se da je on jutros u Inđiji, pod dejstvom alkohola, automobilom „audi“ na jednoj raskrsnici prošao na crveno svetlo i udario u vozilo „reno“.



U ovoj nezgodi poginuo je sedamdesetsedmogodišnji vozač „renoa“, dok je desetogodišnja devojčica iz ovog vozila zadobila teške telesne povrede.



Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici.

Željka Mijalčić