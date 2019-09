Protekle nedelje na berzi se najviše trgovalo kukuruzom starog roda. Cena se kretala u rasponu od 14,60 do 14,90 dinara. Ponderisana cena iznosi 14,68 din/kg bez PDV-a, što je u odnosu na prethodnu nedelju pad za 0,12%. Cena pšenice se kretala u rasponu od 17,50 do 18,10 dinara. Ponderisana cena iznosi 17,51 dinar, odnosno za 0,53% niže nego prethodne nedelje. Zrno soje je prometovano po 35,00 dinara. To je ujedno i ponderisana cena za ovu nedelju i za 0,72% je viša nego prošle nedelje.