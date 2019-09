Radovi na vodovodnom sistemu

Stopa za vodotoranj u selu Ljuba je izlivena. Nakon tog posla kada se beton osuši pristupiće se njegovoj postavci. Za to vreme spojiće se svi segmenti vodotornja ali i odraditi sva neophodna testiranja na do sada urađenom mrežnom sistemu. Posao napreduje predviđenom dinamikom ističu nadležni I očekuj se da će zacrtani rokovi biti ispoštovani a to su kraj oktobra početak novembra meseca. Posao je vredan oko 36 miliona dinara a finasira se iz budžeta Opštine Šid i uz pomoć pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.