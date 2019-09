Ponovo u skolske klupe

U ponedeljak 2. septembra pocinje nova skolska godina. Djaci se vracaju u skolske klupe I tokom predstojece skolske godine imace tri raspusta zimski, prolecni I letnji.

Jednosmenska nastava uvedena je u 210 skola, medju kojima ima I skola u Sremu. To je pilot projekat resornog ministrstva, a to znaci da ce deca imati samo prepodnevnu smenu, a d a ce nakon casova imati razne druge aktivnosti.

U ponedeljak ce sirom Srema biti upriliceni svecani prijemi za djake prvake, osim u Indjiji gde je to organizovano u petak 30. avgusta. U Gradu Sresmka Mitrovica 728 djaka prvaka prvi put ce sesti u skolske klupe, u Rumi 313, dok ce u prvi razred osnovne skole na podrucju Opstine Sid ove godine krenuti 264 ucenika. Ostale podatke saznacete u nasim Novostima.