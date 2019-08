Zatvaranje ulica za saobracaj

Svi koji danas svojim vozilom prolaze kroz Rumu potrebno je da znaju da ce pojedine ulice biti zatvorene za saobracaj povodom održavanja Rumskog polumaratona. Ulice kroz koje ce prolaziti trasa polumaratona od 15 časova pa sve do 20 časova za saobraćaj će biti zatvorene. Start trke je u Orlovićevoj ulici kod fontane. Učesnici odatle idu do Prvomajske odakle nastavljaju ulicom Moše Pijade i Jezerskom, pa 7 Vojvopđanske brigade do Lenjinove, odakle preko Tivolske stižu u ulicu Vuka Karadžića i potom na mostiću imaju okret ka Rumi. Trasa se nastavlja ulicom Vuka Karadžića i Glavnom, a cilj polumaratona je u centru u Orlovićevoj ulici. Organizatori mole građane da imaju razumevanja i koriste alternativne ulice.