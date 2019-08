Prvi čovek opštine Inđija Vladimir Gak danas je obišao radove na asfaltiranju deonice puta između Inđije i Ljukova,koja je u potpunosti rekonstruisana,radovi su se izvršili na delu između izlaska iz Inđije do skretanja za naselje Jarkovci,pa sve do drugog dela saobraćajnice ili do ulaska u naselje Ljukovo.Po završetku ovog dela puta preći će se i na rekonstrukciju deonica puta Novi Karlovci-Novi Slankamen.

