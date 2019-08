Ulica Milorada Stojića Gorčila u Inđiji,koja vodi iz Inđije u naselje Jarkovci je novi deo puta koji je skoro urađen. Bez obzira na to što je put projektovan za vozila do 5 tona,na sta upozorava postavljena signlizacija vozaci kamiona to izgleda ne postuju. Opstina ce zatraziti od saobracajne policije da poostri kontrolu na toj deonici puta.